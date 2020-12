Tiodorović: Pri kraju proleća moguće vraćanje životu kakav je bio pre korone

Jugmedia pre 1 sat | juGmedia

Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je da je epidemiološka situacija još teška i ozbiljna iako opada broj novozaraženih, hospitalizovanih i umrlih, i da su brojke i dalje visoke.

Tiodorović je gostujući na TV Prva rekao da bismo prema proceni tek pri kraju proleća mogli da se nađemo na zelenoj grani i da se vraćamo normalnom životu koji bi ličio na onaj pre korone. On je ponovio da organizivanog dočeka Nove godine 31. decebra i reprize dočeka 1. januara neće biti, da će tih dana ugostiteljski objekti raditi do 18 časova, a da se kasnije vraćaju na režim rada do 20 časova, kao i da će te mere važiti do 11. januara kada će se razmotriti