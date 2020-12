Uhapšen osumnjičeni za pucnjavu na Zrenjaninskom putu

B92 pre 37 minuta | Tanjug

Beogradska policija uhapsila je D. C. (36) zbog sumnje da je 18. decembra na Zrenjaninskom putu pucao na dvojicu muškaraca i lakše ih povredio.

On je to učinuo zajedno sa još jednim muškarcem za kojim se intenzivno traga. D.C. se sumnjiči za krivična dela laka telesna povreda i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. On je uz krivičnu prijavu priveden Višem javnom tužilaštvu, saopšteno je iz MUP-a.