"Mere moraju da ostanu": Dr Janković otkriva da li je i posle vakcinacije potrebno da se štitimo, a evo šta kaže na pitanje koju vakcinu će on lično primiti

Član Kriznog štaba Vlade Srbije za borbu protiv korona virusa dr Srđa Janković rekao je većeras gostujući u emisiji "Upitnik" na RTS-u da su sve vakcine koje su u ovom trenutku registrovane bezbedne za građane, te da to što su ispitivanja prošle brže, ne znači da su kriterijumi pri testiranju bili blaži.

On je istakao da će se vakcinisati vakcinom koja bude bila u upotrebi u onom trenutku kada bude došao red na njega. - Sve vakcine koje prođu ispitivanja su dobre za upotrebu. Sve koje su do sada registovane su prošle su bezbednosne provere. To što ih prošle brže ne znači da su ispitivanja imala blaže kriterijume. To što je urađeno brže ne znači da je urađeno blaže. Bezbednost vakcine je visoka - rekao je dr Janković i dodao: - Vakcina nije čarobni štapić. Sve mere