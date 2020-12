CG: „To Montenegro“ – nova avio kompanija

Danas pre 33 minuta | Piše: Danas Online

Vlada će od sutra početi proces osnivanja nove avio-kompanije, poručio je ministar kapitalnih investicija, Mladen Bojanić navodeći da će se truditi da Montenegro Airlines (MA) zadrži najbitnije linije bar još 30 ili 60 dana.

„Status je nedefinisan, želimo da održimo MA u životu samo do formiranja nove kompanije. Naš stav je jasan da nam treba nova kompanija. Crna Gora je tursitička zemlja i moramo da imamo nacionalnu avio-kompaniju. Koliko sutra krećemo sa osnivanjem nove avio-kompanije. Trebaće šest do devet meseci da se sve završi, računam da ćemo to i ranije uraditi. Dali smo zvanični dopis Evropskoj komisiji da nam pomogne u tom procesu. Planiramo i da određen deo osoblja preuzmemo