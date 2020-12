Uhapšen osumnjičeni za razbojništvo: Radnici u menjačnici pretio replikom pištolja pa ukrao oko 6.000 evra?

Večernje novosti pre 1 sat | D.N.

Policija u Požarevcu je rasvetlila razbojništvo u jednoj menjačnici u Rabrovu kod Kučeva i uhapsila V.M. (28) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

Kako se sumnja, on je 26. decembra ove godine, maskiran i uz pretnju replikom pištolja, odgurnuo radnicu u menjačnici i ukrao oko 5.000 evra i 133.000 dinara. Sumnja se da je veći deo ukradenog novca sakrio u garaži, dok je deo potrošio za lične potrebe. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Požarevcu