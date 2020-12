Italija ponovo pod ključem: Cela zemlja, sve

B92 pre 38 minuta | Tanjug

Novih 575 žrtava kovida 19 u Italiji u jednom danu, a novozaraženih je više od 16.000, piše agencija Ansa, koja prenosi saopštenje ministarstva za zdravstvo.

U tri od 20 regija nivo zaraze je veoma visok, a u još 10 regija je rizik od širenja zaraze srednji ili visok. Imajući u vidu ove podatke vlasti su uvele za naredne dane stroge antikovid mere. Od danas pa do 6. januara cela Italija će biti ponovo zaključana, kao i u vreme božičnih praznika. To znači da je sve zatvoreno - prodavnice barovi, restorani, trgvine, a građanima je zabranjeno kretanje. Na ulici se može biti samo u izuzetnim slučajevima, uz potvrdu da je to