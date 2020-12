MUP upozorio građane pred praznike

B92 pre 3 minuta | Tanjug

Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je danas na građane da tokom predstojećih novogodišnjih praznika ne koriste petarde i ostala pirotehnička sredstva.

Apeuluju takođe da posebnu pažnju obrate na električne uređaje koji se koriste kao ukrasi. MUP u saopštenju podseća da usled nepravilne upotrebe pirotehnike može doći do teških povreda, opekotina, razderotina, a neretko i do povreda lica, šake i drugih delova tela koje mogu dovesti do invaliditeta. Pored uznemiravanja građana i narušavanja javnog reda i mira, nestručno rukovanje pirotehnikom može izazvati i požare, upozorava MUP. Takođe ukazuju da su prošle godine