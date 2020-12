"Od 100 ljudi, jedan je zarazan": Dr Kon upozorava na opasnost od okupljanja i tajnih žurki

Blic pre 43 minuta

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon izjavio je danas da će verovatno biti blagog porasta broja zaraženih posle Nove godine, ali da će se pre toga dogoditi prividni pad tokom novogodišnjih praznika, slično kao što se dešava subotom i nedeljom.

Kon je za RTS upozorio na opasnost od okupljanja i organizovanja tajnih dočeka Nove godine. - Ako imate oko 100 ljudi, jedan je zarazan. Što je manji broj ljudi, manja je mogućnost da bude zaraznih. To je taj rizik koji ne možete nikako izbeći, a prenos u tim uslovima je siguran. On može da se prenese na pet do šest ljudi, a u nekim posebnim okolnostima zatvorenog prostora uz masovnu muziku to može da se popne i na desetak - ističe Kon. Kada se to pomnoži sa brojem