Sutra tokom dana pretežno sunčano i toplije

Danas pre 40 minuta | Piše: Beta

U Srbiji će sutra ujutro biti mestimično niska oblačnost ili magla a tokom dana pretežno sunčano, u većem delu zemlje toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, jugoistočni vetar, na jugu Banata uveče umeren. Jutarnja temperatura kretaće se od nula do tri stepena Celzijusa, najviša dnevna od osam do 14 stepeni. U Beogradu će ujutro biti niska oblačnost ili magla, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće slab, jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura će biti oko tri stepena Celzijusa, najviša dnevna oko 12 stepeni. U Srbiji će u subotu biti pretežno sunčano i natprosečno toplo, a od nedelje do kraja