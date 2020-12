Umro glavni urednik Bete Dragan Janjić

Politika pre 58 minuta

Dugogodišnji glavni i odgovorni urednik i jedan od osnivača agencije Beta Dragan Janjić iznenada je noćas umro u 65. godini.

Janjić je rođen 6. oktobra 1955. u mestu Lopare, u Bosni i Hercegovini. Završio je Filološki fakultet u Beogradu, a novinarsku karijeru počeo je u agenciji Tanjug gde je radio od 1983. do 1994. kao novinar, reporter i urednik. Jedan je od osnivača nezavisne novinske agencije Beta u kojoj je od 1994. do 2000. bio urednik unutrašnje redakcije i zamenik glavnog i odgovornog urednika a od 2000. do 2007. glavni i odgovorni urednik. Od 2007. do 2008. bio je zamenik