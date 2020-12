Vučić:Podrška građana mi je najvredniji poklon u 2020.U narednoj godini veće plate i penzije

RTV pre 9 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas građanima Novu godinu i zahvalio im na podršci, istakavši da mu je to u 2020. godini bio najvažniji poklon.

On je to napisao u poruci na instagram profilu "budućnostsrbijeav" uz fotografiju na kojoj se vidi kako otvara poklone pored novogodišnje jelke. "Dobio sam mnogo poklona za Novu godinu. Ipak, najvažniji poklon u 2020.godini za mene je bila podrška naroda, podrška ljudi, vaša podrška. Mnogo vam hvala na tome, a moja obaveza biće da se borim za vas, građane Srbije, još strasnije i energičnije nego do sada. Zajedno ćemo pobediti sve izazove! Srećna Nova godina!",