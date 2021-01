Otvoren gasovod Balkanski tok kroz Srbiju

Beta pre 1 sat

Magistralni gasovod "Balkanski tok" u Srbiji, kojim se doprema ruski gas preko Turske i Bugarske, a koji se proteže u dužini od 403 kilometara od Zaječara do Horgoša, zvanično je pušten u rad jutros u Gospođincima, kod Žablja.

"Ovo je od presudnog značaja za dalji razvoj Srbije. Ovo je za nas od ogromnog značaja, za industriju i napredak srpske privrede i za sve stanovnike naše zemlje", kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na zvaničnom otvaranju gasovoda i zahvalio svima koji su radili na projektu.

Istakao je da je Srbija gasovodom "Balkanski tok" obezbedila energetsku stabilnost i bezbednost, što otvara mogućnost za privlačenje novih investitora.

Precizirao je da gas preko tog gasovoda Srbija dobijati po ceni do 155 dolara po kubnom metru, uz mnogo niže troškove transporta, nego što je to bilo preko drugog gasovoda, preko koga se do sada snabdevala.

Podsetio da je za dopremanje gasa preko Ukrajine i Mađarske u Srbiju naplaćivano dodatnih 30 dolara, plus 18 dolara za razvoz po teritoriji države.

"Samo na to smo trošili 48 dolara, a sada će to koštati između 12 i 14 dolara", ukazao je Vučić i dodao da su to značajne uštede.

Kao povoljnu okolnost je ocenio to što će Srbija naplaćivati tranzitnu taksu, koja će pomoći u isplati troškova izgradnje gasovoda.

Predsednik Srbije je najavio razvoj sekundarnog gasovoda, odnosno da će gas biti doveden u mnoga mesta u kojima ga nema, što bi dodatno moglo da privuče sve koji žele da otvore fabrike.

"Ovo garantuje izvesniju i bolju budućnost. Ne znam kako će ići između Rusije i Ukrajine oko trgovinskog sporazuma, ali Srbija je uz pomoć ruskih partnera uspela da osigura snabdevanje svoje teritorije", naveo je Vučić.

Najavio je i da će već sledeće nedelje na sastanku sa predstavnicima Vlade Srbije i "Srbijagasa" razgovarati o tome na koji način da cena priključka na gasovod za domaćinstva bude niža.

Vučić je rekao da će lokalnim samoupravama, koje naplaćuju takse za priključak, biti ukazano da su te cene visoke, jer je želje države da se veći prihodi ostvare kroz naplatu korišćenja gasa, koji će biti dostupan većem broju domaćinstava.

Otvaranju gasovoda su prisustvovali direktor "Srbijagasa" Dušana Bajatović, ambasador Rusije Aleksandar Bocan Harčenko, ministar građevinarstva Tomislav Momirović, vojvođanski premijer Igor Mirović i bivši ministar energetike Aleksandar Antić.

Direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović kazao je da će danas u Srbiju kroz novi gasovod biti pušteno do šest miliona metara kubnih gasa, navodeći da će se Srbija iz ovog gasovoda snabdevati sa tri tačke, a to su Paraćin, Pančevo i Gospođinci.

"Sa smanjenjem transporta kroz Ukrajinu smo sigurni da su rasprodati 100 odsto svi transportni kapaciteti i u Srbiji i u Bugarskoj i u Mađarskoj, to znači da će gas iz ovog gasovoda trebati Evropi", rekao je Bajatović.

Istakao je da se već radi na planovima ubrzane gasifikacije Srbije, a radiće se i na projektu interkonekcije Niš-Dimitrovgrad-Sofija, kao i na izgradnji gasovoda Beograd- Banjaluka.

"Otvoriće nam se 'Horgoš', što znači da smo radili u skladu sa svim evropskim principima. Imaćemo pristup Baumgartenu (gasnom čvorištu u Austriji) i verovatno Severnom toku 1 i 2", kazao je direktor Srbijagasa.

Bajatović je istakao da su u gasovod ugrađeni najsavremeniji uređaji i materijali, kao i oprema.

Prema njegovim rečima, sve je urađeno u skladu sa evropskim normama i ispunjeno je sve što je tražila Energetska zajednica, u tehničkom, kao i u komercijalnom smislu.

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko saglasio se da je izgradnjom ovog gasovoda obezbeđena energetska bezbednost Srbije.

"Završen je najvažniji deo jednog od globalnih projekata naše zajedničke saradnje. Ovaj gasovod obezbediće stabilnost i samoj Srbiji. Daće mogućnost za dalji razvoj unutrašnje infrastrutkure i potpuno će biti obezbeđena energetska stabilnost i bezbednost i stabilnost isporuke energenata", rekao je Harčenko.

Ukazao je da se izgradnja gasne infrastrukture potpuno uklapa u smernice privrednog razvoja Srbije.

"Ovaj gasovod obezbediće i energetsku sigurnost i šireg regiona, centralne Evrope", naveo je Harčenko.

Dodao je i da će gasovod pružiti dodatne mogućnosti Srbiji, kako bi postala još privlačnija za ulaganja, jer postaje i tranzitna zemlja za gas.

Gasovod "Turski tok", čiji je deo magistralni gasovod kroz Srbiju, projekat je ruskog "Gasproma" i turskog "Botaša", koji bi trebalo da obezbedi stabilno snabdevanje gasom Turske, južne i jugoistočne Evrope, a dug je ukupno 930 kilometara, sa kapacitetom od 31,5 milijardi kubnih metara gasa godišnje.

Prvi krak prolazi kroz Tursku, dok drugi krak ide ka i Bugarskoj, Srbiji i Mađarskoj.

Srbija i Bugarska taj deo gasovoda nazivaju "Balkanski tok".

Kapacitet svakog kraka je 15,75 milijardi kubnih metara gasa.

Ova količina energije dovoljna je da zadovolji potrebe 15 miliona srednjih domaćinstava.

Radovi na deonici gasovoda kroz Srbiju počeli su u maju 2019. godine, kao zamena za "Južni tok" od koga se 2014. godine odustalo zbog političkih pritisaka EU na Rusiju.

U početku će u cevima primarno biti ruski gas, ali će u budućnosti biti moguće snabdevanje i iz drugih izvora.

Gasovod je dvosmeran, što podrazumeva da Srbije energent prima iz Bugarske i iz Mađarske.

Investitor je "Gastrans", zajedničko preduzeće "Srbijagasa" i ruskog "Gasproma".

Očekuje se da gasovod pomogne da Srbija unapredi svoju energetsku bezbednost, a stvaraju se preduslovi i da cena gasa bude povoljnija za privredu i stanovništvo, dok će zemlja biti atraktivnija i za investitore.

(Beta, 01.01.2021)