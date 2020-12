Danas pretežno sunčano i malo toplije, do 14 stepeni

Blic pre 38 minuta | S. B. M.

U Srbiji će danas, prvog dana 2021. godine, ujutro bi mestimično niska oblačnost ili magla.

Tokom dana pretežno sunčano, u većem delu zemlje toplije. Vetar slab, jugoistočni, na jugu Banata uveče umeren. Jutarnja temperatura od 0 do 3 C, najviša dnevna od 8 do 14 C. U Beogradu ujutro niska oblačnost ili magla. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 3 C, najviša dnevna oko 12 C. U subotu pretežno sunčano i natprosečno toplo, a od nedelje do kraja perioda umereno i potpuno oblačno, mestimično s kišom,