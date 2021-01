Crnogorac u pritvoru: U tuči na Kopaoniku povređeni Vranjanac i hrvatski državljanin

Večernje novosti pre 2 sata | G.Ć.

ZBOG sumnje da je počinio krivično delo učestvovanje u tuči, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Raški uhapsili su državljanina Crne Gore S.K.(38), saopštila je u petak uveče Policiska uprava Kraljevo.

On je, kako se sumnja, tokom novogodišnje noći u jednom ugostiteljskom objektu na Kopaoniku učestvovao u tuči u kojoj su tridesetsedmogodišnji muškarac iz Vranja i tridesetogodišnji hrvatski državljanin zadobili teške telesne povrede. Povređeni su zbog zadobijenih povreda potom zbrinuti u bolnici u Novom Pazaru, dok je osumnjičenom S.K. određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Raški na saslušanje. Kako