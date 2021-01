Analizirana 392 uzorka u Šumadijskom okrugu, koliko je novozaraženih u Kragujevcu?

B92 pre 1 sat | Infokg.rs

Na teritoriji grada Kragujevca registrovano je 75 novih slučajeva zaraze koronavirusom, pokazuju poslednji podaci Instituta za javno zdravlje Kragujevac. U Kliničkom centru, prema jučerašnjim podacima do 8 sati, hospitalizovano je 236 pacijenata kod kojih je registrovan virus kovid 19.

Prema poslednjim informacijama iz Instituta za javno zdravlje od 392 uzorka uzeta na području Šumadijskog okruga i obrađena PCR metodom ili antigenskim testovima juče do 20 časova u laboratoriji "Kraguj" i domovima zdravlja registrovano je 115 pozitivnih osoba i to 75 iz Kragujevca, 15 iz Knića, po devet iz Aranđelovca i Topole, po tri iz Rače i Batočine, a u Lapovu ni juče nije bilo novoregistrovanih osoba, prenosi portal infoKG. Od početka epidemije do sada u