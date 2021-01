Loša opklada: Nemci nemaju vakcinu koju su napravili

Dojče vele pre 2 sata

„Grube greške“, „javašluk“, „mizerija“ – to su pridevi kojima se opisuje tempo vakcinacije u Nemačkoj i EU. Pikantno je što je Bajontekova vakcina osmišljena u Majncu, ali je vlasti u Berlinu nisu pribavile na vreme.

„Držim da je trenutna situacija rezultat toga što su odgovorni grubo zakazali“, rekla je Frauke Cip, neurološkinja iz nemačke Nacionalne akademije nauka. To su jasne reči žene koja spada u najvažnije savetnike Vlade tokom pandemije. Ona je za list Velt podsetila da je krajem leta postojala ponuda Bajonteka da Berlin pribavi znatno više vakcina. „Zašto tada nije poručeno na rizik?“, pita se Cip. U Nemačku će do kraja januara stići svega tri do četiri miliona vakcina