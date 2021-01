U Srbiji sutra oblačno i hladnije

Novi magazin pre 1 sat | Beta

U Srbiji će sutra biti oblačno i malo hladnije, a na istoku i jugoistoku će padati kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U ostalim krajevima padavine se očekuju uglavnom posle podne i uveče, ali će biti povremene i slabijeg intenziteta. Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata još ujutro jak, jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od minus jedan do sedam, a najviša od šest do 10 stepeni. U Beogradu će biti pretežno oblačno s kratkotrajnom kišom. Najniža temperatura biće oko sedam, a najviša oko 10 stepeni. Do četvrtka će biti oblačno, povremeno sa kišom. U košavskom području