Dr Kon rekao do kada ćemo nositi maske; "Biće najverovatnije posledica"

B92 pre 7 minuta | RTS

Krizni štab je već obavio sve što je bitno a osećaće se potreba za delom štaba bar još pola godine, rekao je član Kriznog štaba epidemiolog Predrag Kon.

On je rekao da bi vakcinu trebalo što pre upotrebiti, kao efikasno oružje u borbi protiv koronavirusa. Brzina organizovanja vakcinisanja direktno utiče na tok pandemije, rekao je Kon za RTS. On je naveo primer Izraela koji je za desetak dana vakcinisao više od milion ljudi dok vakcinacija dosta sporije ide u SAD. "Posle prva dva talasa imamo izmereno da je 27,5 odsto ljudi bilo u kontaktu sa virusom a sa trećim krugom to je oko 35-40 odsto. Potrebno je da 60 odsto