Danas hladnije sa kišom: U ovim delovima Srbije na snazi meteo alarm zbog padavina, a evo kakvo će vreme biti za Božić

Kurir pre 4 sati

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i malo hladnije, a više padavina biće na istoku i jugoistoku Srbije, gde će kiša padati veći deo dana.

Na visokim planinama sneg. U ostalim krajevima padavine se očekuju uglavnom posle podne i uveče, ali će biti povremene i slabijeg intenziteta. Suvo vreme zadrzaće se samo na krajnjem zapadu i severozapadu zemlje. Vetar slab i umeren, na jugu Banata jos ujutro jak, jugoistocni, do kraja dana u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 7 C, a najviša od 6 do 10 C. Zbog kiše, danas će na u Istočnoj i Jugoistročnoj Srbiji na snazi biti žuti meteo alarm.