Preminuo Džeri Marsden, čovek koji je otpevao legendarnu himnu Liverpula

Džeri Marsden koji je otpevao pesmu "You'll Never Walk Alone", himnu fudbalskog kluba Liverpul, umro je u 78. godini, objavili su britanski mediji.

"S velikom tugom saznajemo za smrt Džerija Marsdena. Džerijeve reči zauvek će nam se urezati u sećanja. Nikad nećeš hodati sam“, objavio je Liverpul na svom Tviter profilu. Marsden je rođen u Liverpulu, a bio je frontmen grupe Gerry And The Pacemakers koja je ranih 1960-ih obradila hit "Nikad nećeš hodati sam", koji su izvorno napisali 1945. godine američki kompozitori Rodžers i Hamerstin za mjuzikl "Vrtuljak". Verziju Gerry And The Pacemakers navijači Liverpula