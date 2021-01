Na planinama sneg, u nižim predelima kiša - temperatura i do 10 stepeni

RTS pre 1 sat

U Srbiji danas pretežno oblačno i malo hladnije. Više padavina očekuje se na jugoistoku i istoku gde će kiša padati veći deo dana, dok će suvo biti na severozapadu i zapadu. Na višim planinama sneg. Ujutru od -1 do 7 stepeni, najviša dnevna od 6 do 10.

U ostalim krajevima padavine se očekuju uglavnom posle podne i uveče, ali će biti povremene i slabijeg intenziteta. Suvo vreme zadržaće se samo na krajnjem zapadu i severozapadu zemlje. Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata još ujutro jak, jugoistočni, do kraja dana u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura će se kretati između od -1 do 7, a najviša dnevna od 6 do 10 stepeni. U Beogradu će biti oblačno sa kišom. Nakon jutarnjih sedam stepeni,