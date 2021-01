Nije devojčica: Dečak žrtva vozača "audija"- telo pronađeno u blizini mesta nesreće; Uhapšen osumnjičeni VIDEO

B92 pre 4 minuta | Novosti

Pripadnici MUP u Nišu uhapsili su N. S. (20) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobracaja.

Sumnja se da je on sinoć upravljajući automobilom udario dvanaestogodišnje dete koje je od zadobijenih povreda preminulo na licu mesta i 48-godišnjeg muškarca koji je prevezen u Klinički centar Niš gde je podlegao povredama, prenosi RTS. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu. Saobraćajna nesreća koja se sinoć desila u Nišu odnela je dve žrtve, a telo dečaka