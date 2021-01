Vučić: Posedujem deo svojih prisluškivanih razgovora, nikad ih neću dati jer neću da rušim državu

Beta pre 55 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da poseduje "deo svojih prisluškivanih razgovora" ali i dodao da ih "nikad neće dati" jer kako je naveo, neće da ruši svoju državu.

Navodeći da razume izjavu bivšeg načelnika Uprave kriminalističke policije Rodoljuba Milovića da sprska policija "ne postoji" ako je predsednik države bio prisluškivan godinu i po dana, Vučić je kazao da će prepustiti nadležnim organima da istraže ceo slučaj.

"Naša država postoji za razliku od nekih koje postoje samo na papiru, kojima upravljaju strane službe. Srbija je jedna od retkih zemalja kojima ne dominiraju interesi tuđih stranih službi. Prepustiću sve nadležnim organima i nadam se da će oni sve uraditi u skladu sa zakonom", kazao je Vučić u Laćarku gde je obišao samohranu majku devetoro dece, Jovanku Đurić.

Upitan da precizira izjavu da zna ko stoji iza prisluškivanja, Vučić je rekao da je to izvučeno iz konteksta i da je kazao da "misli" da zna ko toji iz prisluškivanja.

"U svom posedu ima deo svojih prisluškivanih razgovora, ako mislite da treba da postoji veći dokaz, recite koji je to dokaz. Ja čuvam te razgovore i nikad ih neću dati jer neću da rušim svoju državu. Nama ta priča uopšte nije potrebna ali to govori da nisu svi zaslužili značku koju imaju. Nadležni će to da ispitaju ali mi imamo toliko bezbednosnih izazova da mi to nije neki veliki problem", kazao je predsednik Srbije.

Komentarišući mogućnost vraćanja obaveznog vojnog roka, Vučić je kazao da ta odluka još nije doneta već da se vaga o argumentima za i protiv.

"Najpre ako bi i odneli takvu odluku, vojni rok ne bi trajao godinu dana već četiri, pet ili šest meseci o čemu se takođe raspravlja unutar ove rasprave. Argumenti za vraćanje vojnog roka su u tome da bismo pre svega imali muškarce koji su odgovorni, što bi kroz podizanje kasarni u u pograničnim centrima koji demografski umiru, poput Negotina, Zaječara, Priboja, Loznice, doprineli daljem razvoju tih mesta", rekao je Vučić.

Dodao je da se ključni argumenti protiv eventualnog vraćanja obaveznog vojnog roka tiču pitanja troškova.

"Moramo da razmislimo kako obezbediti četiri obroka dnevno, kako na dnevnom nivou obezbediti mazut, gas za kasarne. Nije žurba za donošenje te odluke, ali je dobro da se čuju različiti argumenti", dodao je Vučić.

(Beta, 01.05.2021)