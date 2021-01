Vučić ne da prisluškivane razgovore, neće da ruši svoju državu

Radio 021 pre 28 minuta | Beta, FoNet, Tanjug, 021

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da poseduje deo svojih prisluškivanih razgovora, koje nikad neće dati u javnost, "zato što neće da ruši svoju državu".

"Čuvam te snimke i neću vam to dati, jer neću da rušim svoju državu, pošto verujem u njihovu čast i poštenje ljudi u ovoj zemlji. I verujem da im strani interesi neće biti ispred interesa Srbije", naveo je Vučić. Vučić novinarima u Laćarku kod Sremske Mitrovice nije želeo da kaže ko stoji iza prisluškivanja, ali da "nisu svi zaslužili značke koje imaju i nisu se držali striktno zakona", i da je na nadležnim organima, kojima je to prepustio, da utvrde kome je to