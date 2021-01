Uz pomoć EPS počelo uklanjanje otpada na Drini

RTV pre 4 sati | Tanjug

SARAJEVO - Uz pomoć Elektroprivrede Srbije, danas je počelo uklanjanje 4.000 kubika smeća iz Drine kod Hidroelektrane "Višegrad", koji je pretio da ugrozi proizvodnju električne energije.

To je novinarima rekao direktor Hidroelektrane na Drini Nedeljko Perišić posle sastanka u Bajinoj Bašti, piše portal sarajevskog Avaza. Do ekološke katastrofe na reci Drini kod Višegrada došlo je pre nekoliko dana, kada je usled rasta vodostaja velika količina smeća probila specijalnu lančanicu, čija je uloga bila da zaustavi smeće da dođe do HE. Video izvor: RTS