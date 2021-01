Do kraja januara stiže još 80.000 doza fajzerove vakcine: Doktor Đerlek otkrio - u februaru još oko 200 hiljada doza

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

PLAN Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju je da se do kraja ove sedmice vakciniše 2.500 ljudi u gerontološkim centrima i oko 8.500 zdravstvenih radnika.

Do kraja januara stiže oko 80.000 Fajzerovih vakcina, rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. On je za RTS izjavio da je interesovanje građana za vakcinaciju veliko, što pokazuje da postoji veoma razvijena svest o tome da je vakcinacija najbolji način da se izborimo sa koronom. Vakcinacija će se obavljati svakoga dana, osim na Božić, a sutra počenje za zdravstvene radnike i to od jedinica intenzivne nege, zatim prijemno-trijažnih centara,