Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore: Postoji opasnost od narušavanja javnog reda

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

– Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Sergej Sekulović apelovao je na gradjane da Badnji dan i Božić provedu u krugu porodice, poštujući zdravstvene mere.

Sekulović je za TV Vijesti na pitanje može li na Badnji dan da dodje do narušavanja javnog reda i mira odgovorio da ta opasnost objektivno postoji. „Ali ja se zaista nadam da do toga neće doći, da državni organi rade sve što je u njihovoj nadležnosti da to spreče. Međutim, situacija je takva da objektivno jedna usijana glava može da situaciju zakomplikuje, poremeti i da se desi nešto nakon čega teško da ima povratka“, rekao je Sekulović. Dodao je da je u ovom