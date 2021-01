Uživo haos u Vašingtonu: Trampove pristalice ušle u Kapitol, najmanje jedna osoba upucana! Aktivirana Nacionalna garda

Kurir pre 6 minuta

* Stotine pristalica odlazećeg američkog predsednika Donalda Trampa probile su metalne barikade i ušle u Kapitol u Vašingtonu, ispaljeni su i meci * Prema navodima pojedinih medija, najmanje jedna osoba je upucana * Demonstranti ne priznaju izbornu pobedu Džoa Bajdena i ne žele da Senat potvrdi njegov predsednički mandat * Pre ulaska u Kapitol, bilo je velikih sukoba sa policijom; vlasti su u Vašingtonu zbog nereda proglasile policijski čas * Policija je članovima Kongresa rekla da stave maske protiv

Policija je navela da je uhapšeno oko 10 ljudi, a evakuisane su dve zgrade, uključujući Kongresnu biblioteku. Brojnim kongresmenima i drugom osoblju u okviru kampusa Kapitola je rečeno da napuste svoje prostorije. Demonstranti su uspeli da prođu policiju i uđu u zgradu Kapitola gde se nastavljaju sukobi sa snagama reda.