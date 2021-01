Tmurni Božić u Srbiji

B92 pre 2 sata | Tanjug

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, u većem delu suvo, na severu i sa dužim sunčanim intervalima.

Samo ujutru i pre podne u centralnim, južnim i istočnim krajevima, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 1 C do 6 C, a najviša dnevna od 6 C do 10 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i suvo. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko 4 C, a najviša dnevna oko 8 C. Do kraja nedelje umereno do