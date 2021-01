Misterija haosa u Vašingtonu: Zašto su oružane snage kasnile dok su demonstranti upadali u Kongres?

Kurir pre 1 sat

Krvavi haos koji je nastao u Kongresu kada su pristalice Donalda Trampa upale pošto su probile policijski kordon koji je trebalo da zaštiti Kapitol hil i zaustavi katastrofu koja je usledila i u kojoj je stradalo četiri osobe.

"Osvajanje" Kapitola, doma Senata i Predstavničkog doma, predstavlja jedan od najvećih propusta u novijoj američkoj istoriji, rekli su sadašnji i bivši predstavnici zakona, preneo je Rojters. Događaji kao što je inauguracija novog predsednika uključuju nedelje pripreme, dok se znatno manje pažnje poklanja zaštiti Kongresa u vreme dok se potvrđuju elektorski glasovi država, dodali su američki zvaničnici.