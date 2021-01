RHMZ izdao upozorenje za celu Srbiju: Uskoro stiže sneg, evo gde će najviše vejati!

Mondo pre 1 sat | Lana Stošić

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS) upozorio je danas da se sutra u planinskim predelima očekuje povećanje visine snežnog pokrivača za 15 do 30 centimetra. U ostalim delovima zemlje oblačno s kišom, a u toku noći kratkotrajna susnežica i sneg ponegde i u nižim predelima. Vetar slab, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 1 do 4 stepena, najviša od 4 na severu do 10 stepeni na jugoistoku. I u Beogradu oblačno s kišom, u toku noći kratkotrajna