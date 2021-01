Očekujemo blagi porast broja zaraženih koronom

Politika pre 34 minuta

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon izjavio je danas da se može očekivati da posle Božića dođe do blagog porasta broja slučajeva korona virusa. „Mislim da je i sam doček Nove godine, to jest, to što ga nije bilo u organizovanom smislu, znatno usporilo ovaj virus.

Tu nema dileme. Bilo je malo opuštanja tokom nekih lepih dana. Može se očekivati da posle Božića dođe do nekog blagog porasta, mada je u Beogradu već nastao taj blagi porast, vidi se da brojke opet malo rastu”, rekao je Kon za TV Hepi. Prema njegovim rečima, ne može se očekivati da će „krivulja” drastično da padne, jer nije bilo totalnog zatvaranja, a to je jedini način da tako drastično padne. „Takva je odluka doneta, nismo imali ograničenje kretanja. Ukupno