Amerika i upad u Kongres: Kako će smrtonosni dan uticati na Trampovo nasleđe

Odlazeći predsednik SAD Donald Tramp je optužen za podsticanje pobune retorikom podele - verovatno neće ćutati.

EPA President Donald Trump, who had urged the demonstrators to march on the Capitol, later called on them to "go home". Ovako se završava Trampov predsednički mandat. Ne kukanjem, već praskom. Donald Tramp je nedeljama ukazivao na 6. januar kao dan obračuna. Bilo je to kada je rekao svojim pristalicama da dođu u Vašington i zatraže od Kongresa - i potpredsednika Majka Pensa - da odbace rezultate novembarskih izbora i zadrže njega na mestu predsednika. Upad u