Praznična prognoza dr kona: Nema dileme - evo šta nas čeka posle Božića!

Večernje novosti pre 52 minuta | Tanjug

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon izjavio je danas da se može očekivati da posle Božića dođe do blagog porasta broja slučajeva korona virusa.

- Mislim da je i sam doček Nove godine, to jest, to što ga nije bilo u organizovanom smislu, znatno usporilo ovaj virus. Tu nema dileme. Bilo je malo opuštanja tokom nekih lepih dana. Može se očekivati da posle Božića dođe do nekog blagog porasta, mada je u Beogradu već nastao taj blagi porast, vidi se da brojke opet malo rastu - rekao je Kon za TV Hepi. Prema njegovim rečima, ne može se očekivati da će "krivulja" drastično da padne, jer nije bilo totalnog