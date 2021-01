Stanojević: Korak po korak i sve će biti kako treba

B92 pre 4 sati | Tanjug

Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević na početku priprema za prolećni deo sezone poželeo je igračima uspešan rad.

On je poručio da će ekipa ka ostvarenju ciljeva ići korak po korak. Stanojević je na prozivci imao 36 fudbalera, crno-beli će do 14. januara trenirati na SC Teleoptik, a od 15. do 29. januara drugi deo pripremema odradiće u turskom Beleku. "Drago mi je da smo opet zajedno. Ne znam kada je u poslednje vreme bilo 10-11 igrača iz omladinske škole. To je s jedne strane lepo, a s druge obavezujuće za vas, za sve nas, da znate šta znači nositi dres Partizana. Svi ovde