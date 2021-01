Tmuran dan u Srbiji, osim na krajnjem severu: Popodne kiša i susnežica, jači sneg tek u nedelju

iKragujevac pre 2 sata

U Srbiji pretežno oblačno sa kišom, u planinskim predelima sa snegom. Samo će na krajnjem severu tokom jutra i dela prepodneva biti suvo. Posle podne i uveče biće uslova da kiša pređe u susnežicu ponegde i u nižim predelima na severu, zapadu i istoku Srbije.

U toku noći očekuje se prestanak padavina. Vetar u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura od nule na severu Vojvodine do 6 stepeni na jugu Srbije, maksimalna dnevna od 3 na severozapadu do 9 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije, u Pčinjskom okrugu i do 12. U Kragujevcu nakon suvog jutra jače naoblačenje sa kišom, a kasnije posle podne i uveče biće uslova i za susnežicu. U toku noći prestanak padavina. Vetar u skretanju na severozapadni. Temperatura do 4