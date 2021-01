Lončar: Strože mere na granicama posle nedelje zavisiće od epidemiološke situacije

Jugmedia pre 2 sata | Tanjug

Da li će strože mere na granicama, koje podrazumevaju obavezan PCR test ili deset dana karantina za naše građane koji se vraćaju, biti produžene i posle 10. januara, isključivo će zavisiti od epidemiološke situacije, izjavio je danas ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar.

On je apelovao na sve da ne izlaze prerano sa stavovima da će mere da popuštaju, ostanu iste ili da budu pooštrene, jer to izaziva konfuziju kod građana. Do sada vakcinu pritiv korone primilo više od 7.000 ljudi Do sada je vakcinu protiv virusa korona primilo više od 3.000 korisnika u staračkim domovima i oko 4.000 zdravstvenih radnika, izjavio je danas ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar i dodao da je plan da se do kraja nedelje vakciniše još oko 3.000 ljudi.