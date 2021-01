Dačić: Nek Grigorije odluči da li je vladika ili predsednički kandidat

Beta pre 1 sat

Predsednik Socijalističke partije Srbije i Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da vladika diseldorfski i nemački Grigorije treba da se odluči da li će biti vladika ili predsednički kandidat, navodeći da se iza njegove mantije krije predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas i neki drugi opozicionari.

"Svaki građanin ima pravo da učestvuje u tome. Ovde se samo postavlja pitanje da li će biti vladika ili će biti kandidat za predsednika. Da li ima političke simpatije, pa mi to znamo, jer decenijama unazad on se deklarisao kao prijatelj sa ljudima iz Demokratske stranke", rekao je Dačić na TV Pink, navodeći da je vladika Grigorije izašao sa političkim projektom.

Na pitanje da li se Đilas krije ispod mantije Grigorija, Dačić je rekao kako misli da je to "glavna poruka", navodeći da se i predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić pominje kao jedan od kandidata za predsednika Srbije.

Dačić je rekao da opozicija procenjuje da svaki kandidat nego oni iz opozicije ima veće šanse.

"Tako da ta ideja da se, na primer, vladika Grigorije kandiduje na izborima nije nova ideja. Možda se on po prvi put sada oglasio u tom pravcu malo konkretnije nego što je to do sada uvek odbijao", rekao je Dačić.

On je rekao i da bi "parafrazirao Tita i njegovu izjavu - 'narod koji ima ovakvu omladinu nema razloga da brine za svoju budućnost'". "A ja kažem - vlast koja ima ovakvu opoziciju kao što su Đilas, Jeremić, Boško Obradović, nema razloga da brine za svoju budućnost. Slabiju opoziciju od ove teško da ćete da dobijete, zato sam i rekao da su amateri", rekao je Dačić.

Vladika Grigorije izjavio je ranije, da ima plan da okupi što više mladih ljudi koji su spremni da se žrtvuju za Srbiju kako bi napravili sistem u kome ništa neće zavisiti od jednog čoveka, a odgovarajući na pitanje da li se može očekivati da se aktivno uključi u ovdašnju politiku rekao da već našao ove ljude, ali da neće izneti svoj plan jer bi to bilo neozbiljno.

Dačić: Opozicija u konfuziji, Obradović: Nov pokušaj odlaganja dijaloga o izborima Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da mu se čini da u delu opozicione scene vada "totalna konfuzija" kakav uopše žele dijalog sa vlastima o izborima i sa kim da ga vode.

"Jedni neće predstavnike Evopske komisije, drugi neće antibojkotaše, treći hoće i one koji su učestvovali na izborima. Ne znam stvarno oko čega da uopšte možemo da razgovaramo i da se dogovaramo kad oni ne mogu da se slože ni oko jedna jedine teme", rekao je Dačić za današnje Večernjih novosti.

Povodom primedbi predsednika pokreta Dveri Boška Obradovića da ne odgovara na njegove zahteve da započne konsultacije u vezi počekta razgovora vlasti i opozicije, Dačić je rekao da za to ima vremena jer je do izbora ostalo više od godnu dana.

"Očekujem da se u ovaj proces uđe na proleće, u martu ili aprilu, a do tada će valjda opozicija da se dogovori ko će sedeti za tim stolom i šta zapravo hoće. I Evropska unija, ondosno Evropska komisija, do tada bi trebalo da definiše svoju ulogu u tome, odnosno na koji način će posredovati u dijalogu i ko će od njihovih zvaničnika u tome učestvovati", rekao je Dačić.

Obradović je, reagujući na izjavu Dačića, rekao da je predsednik Skupštine Srbije ranije najavio da će "dijalog između vlasti i opozicije početi odmah posle Božića, pa je ponovo uhvaćen u laži"

"To govori da je jedini zadatak Dačića upravo u stalnom odlaganju dijaloga i zamajavanju javnosti, kako bi se potrošilo vreme do vanrednih izbora na svim nivoima", naveo je Obradović u pisanoj izjavi.

On je istakao da je Dačiću pre dve nedelje uputio dopis tražećio hitan prijem u vezi sa konsultacijama oko početka dijaloga vlasti i opozicije, ali da još uvek nije dobio odgovor, "što takođe mnogo govori o odsustvu želje vlasti za smirivanjem nagomilanih tenzija u društvu".

"Ponovo ističem da je odgovor na Dačićevo pitanje o formatu i temama dijaloga jednostavan: za pregovarački sto treba da sednu predstavnici vlasti i predstavnici opozicije koja je bojkotovala izbore, a tema pre svega treba da bude hitno oslobođenje medija, više meseci pre izbora, kao i garancije da će i drugi uslovi za slobodne i poštene izbore biti ispunjeni", naglasio je Obradović. On je ocenio da je neprihvatljivo dalje odlaganje početka dijaloga.

(Beta, 01.09.2021)