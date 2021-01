Dačić: Srbija osuđuje nasilje na Kapitol Hilu

Beta pre 20 minuta

Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić kazao je danas da Srbija osuđuje nasilje tokom demonstracija u Vašingtonu, na Kapitol Hilu, ali da se na tom primeru vidi "licemerje" međunarodne zajednice.

On je gostujući na TV Pink naveo da Srbija želi da se prenos vlasti u SAD obavi mirno i da nastavi da gradi dobre odnose sa zvaničnim Vašingtonom.

"Poštujemo volju (američkog) naroda, a važno je da tu postoje neki principi. Svedoci smo da dvostruki standardi motivišu neke ljude, naročito političke parije koje se kriju iza bojkota izbora, koje osuđuju nasilje u Vašingtonu a bili su organizatori nasilja u Beogradu", naveo je Dačić.

On je dodao i da Srbija osuđuje svaki nasilan pokušaj upada u državne institucije, da niko ne može da pozdravi nasilje, ali da taj princip treba da važi za sve države.

"Tek ćemo videti koliko će posledice (protesti u Vašingtonu) imati. Republikanska stranka se ograđuje od (predsednika SAD i te stranke Donalda) Trampa. On je dobio glasove preko 70 miliona građana, znajući njega on se neće mirno povući. Ne mislim na nasilje u predaji vlasti, već u daljem političkom delovanju. Možda će doći do formiranja neke nove stranke u SAD", ocenio je Dačić.

(Beta, 01.09.2021)