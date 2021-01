Oblačno i hladnije vreme, na jugu kiša i sneg

Blic pre 4 sati

Danas će biti oblačno i malo hladnije, veći deo dana suvo.

Ujutro na severu delimično vedro, na jugu mestimično sa kišom i snegom. Krajem dana na jugozapadu i jugu, tokom noći i u centralnim krajevima naoblačenje sa snegom. U nižim predelima uz stvaranje manjeg sneznog pokrivača (na planinama povećanje). Vetar slab i umeren, severni, severoistočni. Jutarnja temperatura od -3 do 1, najviša dnevna od 1 do 5 stepeni. U Beogradu umereno do potpuno oblačno i suvo, malo hladnije. Vetar slab i umeren, severoistoćni. Jutarnja