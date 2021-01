Dačić: Nek Grigorije odluči da li je vladika ili predsednički kandidat

Danas pre 5 sati | Piše: Beta

Predsednik Socijalističke partije Srbije i Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da vladika diseldorfski i nemački Grigorije treba da se odluči da li će biti vladika ili predsednički kandidat, navodeći da se iza njegove mantije krije predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas i neki drugi opozicionari.

„Svaki građanin ima pravo da učestvuje u tome. Ovde se samo postavlja pitanje da li će biti vladika ili će biti kandidat za predsednika. Da li ima političke simpatije, pa mi to znamo, jer decenijama unazad on se deklarisao kao prijatelj sa ljudima iz Demokratske stranke“, rekao je Dačić na TV Pink, navodeći da je vladika Grigorije izašao sa političkim projektom. Na pitanje da li se Đilas krije ispod mantije Grigorija, Dačić je rekao kako misli da je to „glavna