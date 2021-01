Spremite se za nedelju i ponedeljak: Širom Srbije padaće i ledena kiša i sneg! Ovo je detaljna prognoza za naredna 2 dana

Kurir pre 8 sati

RHMZ upozorava na pojavu obilnih padavina sutra i prekosutra u Srbiji, povećanje snega i pojavu ledene kiše.

Obilnije padavine sutra se očekuju na jugu Srbije i na Kosovu i Metohiji od 40 do 80 mm, a tokom dana u višim predilima će doći do povećanja visine snega oko 30 cm, ponegde i više, a u nižim predelima centralne, jugozapadne i južne Srbije oko 15 cm. Istovremeno, u nižim predelima na jugu sneg ce mestimišno prelaziti u kišu koja će se ledtiti pri tlu. U ponedeljak se očekuje manje padavina, ali će doći do daljeg povećanja visine snega, u nižim predelima na jugu sneg