Kisić: Krizni štab redovno zaseda

Radio 021 pre 2 sata | Tanjug

Vidi se lagani trend pada broja obolelih od kovida-19, ali su brojevi i dalje visoki i svaki dan desetine građana izgubi bitku s bolešcu, upozorava ministarka rada i socijalnih pitanja i članica Kriznog štaba Darija Kisić Tepavčević.

Ona je za RTS navela da, ako se poredi sa pet ili šest hiljada novoobolelih na dnevnom nivou, broj ispod dve hljade jeste manji, ali ističe da su to i dalje izuzetno visoki brojevi i da je više od 200 ljudi na respiratorima u jako teškom stanju. Kako je rekla, sve to pokazuje da je virus još uvek ovde. "Imamo vakcinu, to jeste svetlo na kraju tunela, ali i dalje moramo odgovorno da se ponašamo, jer smo videli da virus iskoristi svaku našu slabost i opuštanje",