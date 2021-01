Dačić:Srbija osuđuje nasilje, sa Bajdenom će razvijati saradnju

RTV pre 4 sati | Tanjug

BEOGRAD - Srbija osuđuje nasilje na Kapitol hilu u Vašingtonu, a od budućeg američkog predsednika Džoa Bajdena očekuje dalji razvoj odnosa, rekao je danas predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić.

Gostujući na TV Pink on je ocenio da su očekivanja država regiona od Bajdena prevelika i podsetio da je on posle antisrpskih stavova iz 90-tih bio na funkciji i pre četiri godine kada pri susretima sa srpskim zvaničnicima nije bilo neprijatnih razgovora. "Ne verujem da se za četiri godine nešto promenio, i da je otišao u ekstrem iz 90- tih", rekao je Dačić. On je osudio nasilje na Kapitol hilu i rekao da niko ne može da podrži nasilje ka institucijama bilo prema