Brnabić: Biće vakcina za sve, sutra zaseda Krizni štab

Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je do sinoć do 20 časova vakcinisano 9.300 građana Srbije i dodala da još 18.525 dodatnih doza Fajzerove vakcine stiže sutra u Srbiju i da će vakcina biti za sve.

Ona je najavila da će Krizni štab zasedati sutra u prepodnevnim časovima, i da će se raspravljati o merama za ulazak u zemlju, o školama i merama za privredu.

"Sutra ćemo usvojiti nove mere ili doneti odluku o produženju akutelnih mera", rekla je Brnabić posle prisustva vakcinaciji medicinskih radnika na Univerzitetskoj dečjoj klinici "Tiršova".

Kada je reč o vakcinaciji, ona je danas podsetila da su u prvom koraku vakcinisani ljudi u geronatološkim centrima i zdravstveni radnici, a demantovala je da su među prvima vakcinisani ljudi iz tužilaštva

Državni sekretar u Ministarstvu zravlja Mirsad Đerlek rekao je da najkasnije do sutra u podne očekuje da se premaši plan da 11.500 do 12.000 građana Srbije da bude vakcinisano do ovog trenutka.

On je danas rekao da je veliki odziv zdravstvenih radnika za vakcinaciju i da će biti povećan broj vakcinalnih punktova.

Đerlek je rekao da iako kažu da u apotekama nema nekih antikoagulanata, nijedan pacijent neće ostati bez takvog leka.

Odgovarajući na pitanja novinara, premijerka je rekla da su se pojavila već dva predsednička kandidata - Marinika Tepić i Vladika Grigorije i da je uverena da će neko od njih dvoje pobediti na predsedničkim izborima.

Navela je da do izbora ima još 15 meseci i da do tada njenu vladu čeka puno posla, pre svega na izgradnji puteva i završetku rekonstrukcije kliničkih centara.

Građani će birati vakcinu, od sutra prijava preko portala eUprava

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da od sutra počinje prijava na sistem preko portala eUprava, gde će svi građani moći da iskažu želju da se vakcinišu i kojom vakcinom.

Brnabić je rekla da će u projekat biti uključena i Kancelarija za informacione tehnologije, a najavila je i da će građani moći da se prijave da prime vakcinu i putem telefona od četvrtka.

Ona je objasnila i da će u sistemu biti zabležene želje građana kojom vakcinom žele da budu imunizovani, a biće ponuđen i odgovor da "nije važno koje cepivo je u pitanju".

Premijerka je napomenula i da će vakcina biti dovoljno za sve koji budu želeli da se vakcinišu jer Srbija ima dogovore za osam miliona vakcina kojima može biti vakcinisano četiri miliona građana, a najavila je i da stiže kineska vakcina.

"Relevantne institucije Kine odobrile su izvoz 'Sinofarm' vakcine za Srbiju. Stiže nam i 18.525 dodatnih 'Fajzer' vakcina, a očekujemo i 500.000 doza 'Sputnjik V'", rekla je Brnabić posle prisustva vakcinaciji medicinskih radnika na univerzitetskoj dečjoj klinici "Tiršova".

Brnabić je rekla da će Srbija do kraja januara imati dva miliona vakcina, različitih proizvođača, uključujući i količine koje su stigle krajem decembra dok se u februaru očekuje još dodatnih 1,3 do 1,5 miliona doza vakcina.

"Nadam se da ćemo do maja, juna moći da završimo vakcinaciju. Ako to uspemo, bićemo jedna od prvih zemalja koja će to završtiti u Evropi", rekla je Brnabić.

