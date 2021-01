NBA: Bogdanović povredio koleno, Bjelica samo četiri poena

Dnevnik pre 58 minuta | Tanjug

ŠARLOT: Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović povredio je desno koleno na utakmici protiv Šarlota u NBA ligi.

Bek Atlante je sredinom druge četvrtine nezgodno doskočio, odmah je iznet na terena i nije se više vraćao u igru. Do tog trenutka imao je pet poena za 10 minuta. Do kraja Šarlot je došao do pobede od 113:105. Sakramento je kod kuće poražen od Portlanda sa 125:99, a Nemanja Bjelica je za 11 minuta na parketu ubacio četiri poena, uz tri skoka i asistenciju. Dalas je ubedljivo savladao Orlando sa 112:98, a Luka Dončić upisao je novi tripl-dabl - 20 poena, 11 skokova i