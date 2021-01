Užas u Sibiru: Požar u staračkom domu u Tjumenskoj oblasti, poginulo 7 ljudi

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

Sedam osoba poginulo je danas u požaru u jednom staračkom domu u Sibiru, saopštile su lokalne vlasti.

Požar se dogodio u privatnom domu za stare osobe u Tjumenskoj oblasti u zapadnom Sibiru, a policija je privela vlasnika doma zbog optužbi za kršenje bezbednosnih propisa, prenosi AP. Lokalni zvaničnici saopštili su da objekat u kojem se dogodila nesreća nije bio registrovan za tu namenu, navodi američka agencija. Russia: 7 die in fire at nursing home in western Siberia https://t.co/CC8dLHSk1X — The Independent (@Independent) January 9, 2021