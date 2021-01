Još pada i padaće, ali ima i jedan problem

B92 pre 38 minuta | Tanjug

Beograd -- Danas se očekuje oblačno i hladno vreme, vetar slab i umeren, istočni i severoistočni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Najniža temperatura od -2 do 0 stepeni Celzijusa, a najviša od -1 do 3. I u Beogradu oblačno i hladno, povremeno sa snegom. Više padavina ujutro, a u toku dana sneg će biti znatno slabijeg intenziteta i sa prekidima. Vetar slab, istočni i severoistočni. Temperatura od -1 do 0 stepeni. RHMZ najavljuje i da će danas na jugu i jugoistoku povremeno padati i kiša koja će se zbog niske temperature lediti pri tlu. U planinskim predelima povećanje visine snežnog pokrivača