Zimska idila u Srbiji: Širom zemlje veje sneg, samo u Nišu i dalje pada kiša (foto)

Sneg večeras pada u većem delu zemlje, a padavine će trajati sve do jutarnjih sati.

U planinskim predelima se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača od 20 do 40 cm, naročito na jugozapadu Srbije i u oblasti Homolja, na istoku zemlje. U nižim predelima se očekuje manje snega i povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 25 cm, ponegde i više, osim u Vojvodini, gde se očekuju slabije padavine, od pet do 10 cm i krajnjem jugu Srbije, gde će uz sneg padati i kiša, koja će se lokalno lediti na tlu. Slabljenje padavina očekuje se sutra pre podne i