[PILOT SA ISTOKA] ATPL teorija i ispiti: Kako savladati najstresniji deo obuke za profesionalng pilota

Tango Six pre 1 sat | Pilot sa istoka

Kažu da pilote krase mnoge osobine, jedna od njih je svakako radoznalost.

Jednom kad dobijete dozvolu, tu prvu, sportsku, ne shvatate u kakav ste svet ušli. To je jedan magičan svet do koga vode razne prepreke. Osećate se pomalo kao Indijana Džons, smelo a uplašeno, vodi vas razum ali i srce. I sve vas to tera da idete dalje, u sledeći izazov. Nakon koraka koje sam objasnio u prethodnom tekstu dolaze prvi veliki ispiti ali i za mene lično najlepši deo školovanja. Put ka profesionalnoj dozvoli zahteva više koraka. Da pravite nalet,